شيرين رضا تحيي ذكري رحيل والدها.. كان نجمًا للعالم

أحيت الفنانة شيرين رضا ذكري رحيل والدها قائلة: "في هذا اليوم ، 10 يوليو، أتذكر رجلًا كان نجمًا للعالم، لكنه مثل العالم كله بالنسبة لي".

وأضافت: "محمود رضا بابا..كنت رجلاً ناجحًا، وتعيش جيدًا، وتضحك كثيرًا، وتحب بعمق، لقد اكتسبت أيضًا احترام وحب كل شخص عملت معه، ورأيت دائمًا الأفضل في الآخرين، وقدمت كل ما عملت على كل ما لديك".

واختتمت قائلة: "سوف يلهمني تفانيك وحبك إلى الأبد، ارقد في سلام يا حبيبي".

اعتادت النجمة شيرين رضا التألق بأرقي تصميمات الأزياء التي تبرز ذوقها الرفيع وطبيعة شخصيتها المتمرده التي تنعش بالخروج عن المألوف.

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وبدت شيرين رضا فى أول أيام عيد الفطر المبارك بإطلالة أنوثية ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، صمم من قماش ناعم مع التل المزين أغصان الشجر الذهبية لتخطف أنتباه متابعيها وتنال إعجاب جمهورها.

شيرين رضا



وتفاعل متابعو شيرين رضا مع إطلالتها وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها، رصدنا أبرزها: " وانتي طيبة وبخير ياقمر، الجميلة أوي، قمر ياناس قمر اوي .



أما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها لأعلى بشكل جذاب ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها الشقراء وعينيها الخضراء مستخدمة الكحل مع الماسكرا السوداء لأظهار جمالهما ولون النود في الشفاه.

شيرين رضا

شيرين رضا

شيرين رضا (7 يوليو 1968 -)، ممثلة مصرية.

عن حياتها

هي ابنة محمود رضا. بدأت العمل التلفزيوني كموديل للإعلانات ثم الفوازير ثم انتقلت للتمثيل.

شاركت في بداية التسعينيات في العديد من الأعمال الفنية، أهمها فيلم حسن اللول مع أحمد زكي ثم اعتزلت لفترة وعادت للفن عام 2006 من خلال فيلم أشرف حرامي مع تامر عبد المنعم وشاركت في عام 2007 في بطولة حلقة من حلقات مسلسل لحظات حرجة، إضافة لمشاركتها في حلقة من حلقات مسلسل راجل وست ستات وبرنامج «التجربة».

شيرين رضا

إثارة الجدل

أثارت آرائها بعض الردود الساخطة من المتابعين ووصفها البعض بالعداء للدين الإسلامي، حين أعربت عن انزعاجها من صوت الأذان ووصفته «بالجعير» بمعنى الصوت المزعج، ومن آرائها المثيرة للجدل رفضها لمنع فرقة مشروع ليلى من الغناء في مصر، ووصفها المجتمع المصري بالكذب والنفاق حيث قالت: «المجتمع المصري كاذب ومنافق بدرجة كبيرة، وألجأ للكذب في بعض الأحيان رغم كرهي له للحفاظ على شكل عائلتي وابنتي.»

حياتها الأسرية

كانت متزوجة من المطرب عمرو دياب وأثمر هذا الزواج الذي بدأ بعام 1989 وانتهى بالطلاق عام 1992م عن ابنة واحدة هي «نور»، ثم تزوجت من السعودي «سلطان كمال أدهم» ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيراً.