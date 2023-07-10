حملة توعوية صحية للحماية من سرطان الثدي وعنق الرحم بجامعة القناة

قامت جامعة قناة السويس اليوم بالتعاون مع مديرية القوى العاملة حملة توعية صحية للحماية من سرطان الثدي وعنق الرحم

صرح بذالك الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وأكد أن الدور المجتمعي والتنويري لجامعة قناة السويس يحتم عليها العمل في ضوء التوجهات الرئاسية والمشاركة في المبادرات القومية المختلفة، والتوجه والتواصل مع أفراد المجتمع في أماكنهم باختلاف شرائحهم وطوائفهم، مقدمة الدعم الكامل وتلبية احتياجات المجتمع التدريبية والتوعوية المتعددة، من أجل تحقيق حياة أفضل للمواطنين

هذا وقد أقيمت الحملة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسيني عميد كلية التمريض، والدكتورة نيفين حسانين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتناولت الدكتورة نورا محمد مدرس تمريض الأمومة وأمراض النساء والتوليد بكلية التمريض- أثناء الحملة- التوعية بالأنظمة الغذائية التي تقي من السرطان، وكيفية اتباع الفحوصات الدورية للوقاية والحماية، مع تقديم النصائح الصحية للوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم



و أوضحت كذلك الأعراض النفسية، والمشكلات الصحية التي تتعرض لها السيدات خلال فترة انقطاع الطمث، ثم تطرقت لأعراض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه، وأنواع الفحوصات الدورية الهامة لكل سيدة وفتاة وطرق الفحص الذاتي... بالإضافة لسرطان عنق الرحم وأعراضه، واستعرضت كذلك جهود الدولة في الاهتمام بملف صحة المرأة، مع تقديم تثقيف صحي لأمراض هشاشة العظام، والسلس البولي، كيفية الوقاية والعلاج وقد أجابت على استفسارات وتساؤلات المشاركات بالحملة والبالغ عددهن 15 من العاملات بمديرية القوى العاملة هذا وأشرف على التنفيذ إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بالجامعة