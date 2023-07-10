خطوات التسجيل لاختبارات القدرات الكترونيًا للثانوية العامة

مع اقتراب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، المقرر نهاية هذا الأسبوع في 13 من يوليو الجاري، وبعدها تبدأ مرحلة جديدة لطلاب الثانوية العامة، وهي مرحلة التنسيق للثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد وأداء اختبارات القدرات، بعد ظهور النتيجة.

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واتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

ومن المقرر إجراء اختبارات القدرات 2023 لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات2023، وهي "التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب -تربية فنية، وتربية موسيقية- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب- تربية فنية، وتربية موسيقية- الفنون الجميلة فنون وعمارة"، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، على اساس ذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وتم إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها "أجنبية وعربية" والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات "الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم".

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه.

البدء فيعملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

ومن التعليمات الواجب اتباعها في اختبارات القدرات ما يلي:

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أية فيروسات، ممنوع الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وكذلك، غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، وممنوع تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات، من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية، والتزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

وينطلق تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد بعد 48 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وتستمر لمدة من أسبوع لـ10أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، ومعها أداء اختبارات القدرات.