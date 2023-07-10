اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. 6 تعليمات واجب اتباعها

ينطلق تنسيق الثانوية العامة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد بعد 48 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، وتستمر لمدة من أسبوع لـ10أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، ومعها أداء اختبارات القدرات.

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ومن المقرر إجراء اختبارات القدرات 2023 لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات2023، وهي "التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب -تربية فنية، وتربية موسيقية- شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب- تربية فنية، وتربية موسيقية- الفنون الجميلة فنون وعمارة"، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، على اساس ذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وتم إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها "أجنبية وعربية" والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات "الإعلام، التمريض، المعهد الفني للتمريض، المعاهد الفنية الصحية، الجامعات التكنولوجية، كليات التكنولوجيا والتعليم".

واتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

تعليمات واجب اتباعها في اختبارات القدرات:

الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات، وقفازات طبية، وكحول؛ لضمان سلامة الطالب، ووقايته من أية فيروسات.

ممنوع الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

ممنوع تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات، من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

التزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية، أثناء الاختبارات، خاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.