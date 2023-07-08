وفاة القبطان حسام زيدان بطل تعويم السفينة "إيفرجيفن"

غيب الموت القبطان حسام زيدان، أحد ربابنة هيئة قناة السويس جراء أزمة قلبية مفاجأة تعرض لها خلال تواجده فى إجازة بمنزله، وعانى من أزمة قلبية خلال وجوده فى منزله قبل يومين نقل على إثرها إلى المستشفى فى محافظة المنوفية.

وفاة أحد ربابنة هيئة قناة السويس:

وفارق القبطان حسام زيدان، الحياة متأثرًا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية، بعد ساعات قليلة من نقله إلى أحد المستشفيات.

معلومات عن القبطان حسام زيدان:

وشارك القبطان حسام زيدان، فى عملية تعويم السفينة إيفرجيفن خلال شحوطها فى القطاع الجنوبى قناة السويس قبل عامين تقريبًا، وعمل زيدان على القاطرة بركة 1 وهى أحد أكبر قاطرات هيئة قناة السويس التى تعمل على مصاحبة كبرى السفن خلال رحلات عبورها من المجرى الملاحى للقناة.

القبطان حسام زيدان

وكرم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، القبطان حسام زيدان في يوم التفوق لمجهوداته في العمل في مرفق القناة ومشاركته في تعويم السفينة الجانحة.

ونشر زيدان صور مختلفة له علب متن القاطرة "بركة 1" بعد الانتهاء من عملية تعويم السفية أيفرجيفن، وكتب عبر حسابه الرسمي بأنها لحظات وأيام لا تنسى، متابعًا: "أيام بدأت بهم كبير وانتهت بفرحة كبيرة الحمد لله دائمًا وأبدًا".

حصلت مصر على قاطرة تحمل اسم "نبيل الهلالي"؛ بعد التسوية مع شركة إيفرجرين، التي تسببت سفينة لها في إغلاق مجرى الممر الملاحي من 23 حتى 29 مارس من عام 2021، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

القبطان حسام زيدان

خالد أبو بكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، قال إنه بعد تمكن هيئة قناة السويس من حل أزمة تعطل السفينة إيفرجيفن بقناة السويس بعد مرور 6 أيام، أجريت مفاوضات بين الهيئة والشركة لمدة ثلاثة أشهر؛ لدراسة الحصول على تعويض نظير تعطيل الملاحة.

اقرأ أيضًا: موانئ أبو ظبي تبحث إمكانية الاستثمارات بمنطقة قناة السويس

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد، إنه تم الاتفاق ببنود سرية على حل الأزمة، لافتًا أن الهيئة حصلت على قاطرة بقوة شد 75 طنًا؛ ضمن اتفاق يضمن الحصول على أعلى تعويض عالمي.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتدخل في كل تفصيلة تخص هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن تفاوض الهيئة تم مع 12 جهة؛ كما تم تحرير السفينة وخروجها من المياه الإقليمية المصرية؛ من دون أن تتضرر بضائعها، أو تتأثر سلبًا.