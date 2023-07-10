رامي صبرى: عمرو مصطفى لما بيغير من نجاح شخص بيخبط في الناس

رد الفنان رامي صبري على تصريحات الفنان عمرو مصطفى الأخيرة بشأن أغنية “يمكن خير” والتي قال فيها إن لحن تلك الأغنية مقتبس من أغنيته “رقصة”.

وقال رامي صبري خلال وجوده ضيفاً عبر إذاعة “نجوم إف إم”، إن عمرو مصطفى من المفترض أنه صديق له، مؤكدا: “هو عِشرة كبيرة ومن المفترض أننا أصدقاء لكن طريقته لم تعجبني وقال إني سرقت ورامي صبري مش هيسرق وأنا فنان والمبدع الحقيقي لا يسرق”.

وأضاف إلى أن هناك فارق بين السرقة وبين توارد الأفكار، موضحا: “قديما قدمت أغنية لعامر منيب تدعى (ده مكنش حب وهندم ليه) ثم بعدها بعام الملحن محمد يحيى قدم أغنية لعمرو دياب تشبه ألحاني”.

وتابع رامي: “كلام عمرو مصطفى يدينه وعيب إن ملحن كبير ومحترم يقول على فنان تاني مفروض أنه ملحن ومطرب مش صغير يتكلم عنه بالشكل اللي مش حلو”.

وأشار: “أنا لو مركز معاه هيتحاسب على كلامه بالقانون، لكن يفرق معايا الجمهور ومش هرد عليه بطريقته وأقوله ربنا يهديك واشتغل واعمل حاجات جديدة وركز في شغل حلو، والكلام ده صغير وعيب يطلع من فنان كبير زيك”.

واختتم رامي صبري: “عمرو مصطفى لما بيغير من نجاح شخص بيخبط في الناس، ونفسي عمرو كصديق يركز لأنه فنان موهوب جدا وقدم أغنيات مهمة في مسيرته الفنية”.

وخرج الفنان رامي صبري عن صمته ليرد على اتهامات عمرو مصطفى بسرقة مدخل لحن أغنيته "رقصة"، واستخدامها في أغنيته "يمكن خير"، وجاء ذلك خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامية جيهان عبدالله ببرنامج "أجمد 7 الساعة 7" المُذاع عبر إذاعة نجوم إف إم.

رامي صبري يخرج عن صمته بعد اتهامات عمرو مصطفى: عيب لازم تعرف إنت بتكلم مين

أعرب رامي صبري عن استيائه الشديد من تصريحات عمرو مصطفى مشيرًا إلى أن هناك فرقًا واضحًا بين السرقة وتوارد الخواطر، حيث قال: "الكلام اللي عمرو مصطفى قاله يدينه، وعيب ملحن كبير ومحترم زيه يطلع يقول على فنان المفروض إنه ملحن ومطرب له مكانته سرق".

رامي صبري وعمرو مصطفى

وأضاف رامي صبري: "لن أتحدث بنفس الطريقة التي تحدث بها عمرو مصطفى عني، لأنها لم تعجبني، ولم أسرق ألحانه كما يزعم ولكن كل الأمر كان بمثابة توارد أفكار".

واستكمل رامي صبري حديثه: "عمرو مصطفى خريج كلية حقوق، ولو حد فينا سرقه هيقاضيه بالقانون، لكن أنا خريج معهد موسيقى عربية قسم تأليف موسيقي، ولما تتكلم مع متخصص لازم تعرف إنت بتكلم مين"، فيما وجه له رسالة شديدة اللهجة قائلًا: "ربنا يهديك، اشتغل أكثر واعمل لنا حاجات جديدة زي الملحنين زمايلك، وركز في شغلك وأنا شخصيًا لو عملت عشاني أغنية حلوة هغنيها".

رامي صبري

رامي صبري يهدد عمرو مصطفى: لو أنا عندي مشاكل نفسية مش هخليه يشتغل بالقانون

وتذكر رامي صبري خلال حواره موقفًا مشابهًا له مع الهضبة عمرو دياب بشأن توارد الأفكار قائلًا: "قدمت من قبل أغنية مكنش حب لـ عامر منيب من ألحاني، وبعدها قدم عمرو دياب أغنية أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب وكانت تشبه لحن أغنيتي، وهذا الأمر من الوارد أن يحدث، ولكن كلمة سرقة عيب أن عمرو مصطفى يقولها على فنان زميل وله اسمه في الوسط الفني مثلي".

وكشف رامي صبري عن السبب الذي دفع عمرو مصطفى لاتهامه بسرقة لحنه، قائلًا: "عمرو مصطفى لما يغير من نجاح حد بيطلع يخبط في الناس، ومفيش حد فينا عاجبه، كلنا واقعين وبنسرق أغانيه وأنا لو كان عندي مشاكل نفسية كنت هقاضيه قانونيًا وأحاسبه على كلمة سرقة وممكن أخليه ميشتغلش تاني"، مختتمًا تصريحاته بقوله: “أنا مش مطرب، أنا موسيقار زي عمر خيرت وياسر عبد الرحمن، والأستاذ لما يكلم الطالب مش هنتساوى”.

رامي صبري وعمرو دياب

رامي صبري: أغنية حياتي مش تمام ويمكن خير علامات فارقة في مشواري الفني

في الوقت نفسه، تحدث رامي صبري عن مشواره الفني مشيرًا إلى أن أغنية "حياتي مش تمام" من أهم أغانيه التي حققت نجاحًا أسطوريًا مثل أغاني (كلمة، وحبيبي الأولاني، وغريب الحب)، وأخيرًا "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا ووصلت إلى 200 مليون مشاهدة على مختلف المنصات، منوهًا أنه في الوقت الحالي يُحضر ألبومه الجديد على أن يطرحه في مطلع العام المقبل.

وكان الفنان عمرو مصطفى قد اتهم رامي صبري بسرقة لحن أغنيته "رقصة" خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس" الفضائية، حيث طلب من الفرقة الموسيقية عزف بداية لحن أغنيته "رقصة"، وعلق قائلاً: "ده دخول الموسيقى بتاعي في أغنية رقصة اللي نازلة من سنة، وأنا مش منفعل من شوية، أنا عمال أتسرق في كل الأغاني بتاعتي".

عمرو مصطفى

وأضاف عمرو مصطفى: "هو قال إنه عامل الأغنية من 2009، عايزك يا رامي تطلع أي حاجة تثبت قدام الناس إن الأغنية معمولة من 2009، أغنية رقصة نزلت من سنة ورامي باركلي عليها، وفي غيره ملحنين تانيين سرقوني كتير"، الإتهام الذي تراجع عنه لاحقًا.

رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "ملك الفرفشة"

طرح الفنان رامي صبري مؤخرًا أحدث أغنياته المنفردة باسم "ملك الفرفشة"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ولحن رامي صبري، وتوزيع وميكس وماستر شندي وخليل.