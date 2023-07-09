«أسطول» لتداول الأوراق المالية تعلن افتتاح فروع جديدة بعدد من المحافظات

تعلن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية خلال الأيام القليلة القادمة عن افتتاح عدد من الفروع الجديدة بعدد من المحافظات.

قال محمد لطفى العضو المنتدب للشركة إنه تم الانتهاء من إجراءات تأسيس وتراخيص 3 فروع للشركة، ليصل الإجمالى إلى 4 فروع، بالإضافة إلى المركز الرئيسى.

أضاف «لطفى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن هذه التوسعات تأتى فى إطار خطة الشركة التوسعية، والتى تتناسب مع استراتيجية الشركة الطموحة، كونها من الكيانات الكبرى فى سوق المال.

أشار إلى أن الفروع الجديدة بمدينة المنصورة، الإسكندرية، وأكتوبر بالجيزة، موضحا أن الانتشار والتوسعات تهدف للوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين، مع الاتجاه الحكومى لطرح شركاتها واستقطاب فئات جديدة من المستثمرين.

حققت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية قفزات فى ترتيب شركات السمسرة، خلال النصف الأول من العام الجارى 2023، لتستقر ضمن العشر شركات الكبرى، بفضل السياسة الاحترافية لمجلس الإدارة.