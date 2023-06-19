حامعة المنصورة تناقش تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية

عقد مجلس جامعة المنصورة اليوم الاثنين حلسة برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة وناقش المجلس عددًا من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى

وفى مستهل الجلسة تم توجيه الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة على ما بذلوه من جهد لإنتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2022/2023م.

وذلك وفقاً للجداول الزمنية مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج وخاصة الفرق النهائية قبل انتهاء شهر يوليو.



وتم توجيه التهنئة لمنسوبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.وأحيط المجلس علمًا بأهم موضوعات المجلس الأعلى للجامعات منها أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي.

كما ناقش المجلس أهمية نشر الوعي بين الطلاب بالتحديات المجتمعية، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، التأكيد على أهمية الالتزام بمنع التدخين بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي،بالإضافة إلى إجراء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

واتخذ المجلس عدة قرارات منها : الموافقة على منح 7 أستاذ مساعد درجة أستاذ، منح 17 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، وتعيين 1 استشارى مساعد، وتعيين 3 بوظيفة زميل.

ووافق المجلس على عقد عدد ٤ بروتوكولات تعاون و ٨ مذكرة تفاهم مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية داخل وخارج مصر.