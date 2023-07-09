4 طلاب نشروا امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط أربع طلاب نشروا أجزاء من امتحانات الثانوية العامة 2023 في مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد أربع حالات غش إلكتروني: حالتان فى مادة علم النفس والاجتماع، بمحافظتى القاهرة، والشرقية، وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بمحافظة المنوفية، وحالة واحدة فى امتحان مادة الجولوجيا بمحافظة بنى سويف.

وضُبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وتحرير محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

التحقيق مع رئيس لجنة في امتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول تصوير أجزاء من أسئلة مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، داخل دورة مياه بإحدى اللجان بمحافظة الشرقية، تم إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة إلى التحقيق العاجل بمقر الوزارة لمسئوليتهما الكاملة عن الواقعة.

أما بالنسبة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من إدعاءات بشأن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، أكدت الوزارة أن الادعاءات غير صحيحة تماما وأنه تم تأخر دخول كراسات الأسئلة لتسعة طلاب باحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أن ما أثير عن تسريب الامتحان إدعاءات ليس لها أى أساس من الصحة.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة اليوم

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد 371 ألفا و891 طالبًا وطالبة.

كما أدى 95 ألفًا و552 طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، و251 ألفًا و684 طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالبًا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة أولى).