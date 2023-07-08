كشف ملابسات قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها المعدنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" تضمن قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها المعدنية.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك"تضمن قيام مالك سيارة بطمس لوحاتها المعدنية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياقٍ مُتصل، يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب صدمه قطار في العياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وأشارت التحريات إلى أنه شاب مجهول الهوية، خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار، ليلقى مصرعه في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص صدمه قطار في العياط، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن قطارا صدم شابا مجهول الهوية، أثناء عبوره السكة الحديد، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

مصرع 4 في حادث سير بالفيوم

وعلى جانب آخر، لفظ 4 أشخاص وأصيب 10 آخرون في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم، مساء أمس الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه قبل الدبابة.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص اتجاه محافظة القاهرة وانقلاب المركبة بالطريق ما أسفر عن 4 وفيات و10 مصابين.

نقل المصابون إلى مستشفى الهرم للعلاج وإيداع الجثامين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد انتهاء المعاينة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وعلى جانب آخر، لقى طالب مصرعه، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بالطريق الأبيض في منطقة كرداسة بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود متوفي بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، مما أسفر عن وفاة طالب، 23 عاما، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السيارة وقائدها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.