تفاصيل وأهداف مبادرة 100 يوم صحة (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حملة 100 يوم صحة بعد إطلاقها ب١٣ يوما، قائلة: "المبادرة اشتملت علي عيادات لتنظيم الأسرة ودعم الصحة النفسية والكشف المبكر عن السرطان والعديد من القوافل الطبية للأخرى.

مبادرة 100 يوم صحة هدفها الحفاظ على صحة المواطنين

وأضاف “عبدالغفار” مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة، مساء اليوم السبت: "مبادرة 100 يوم صحة هدفها الحفاظ على صحة المواطنين وهدفنا تغيير المفهوم المعتاد وهو الخوف من المرض للوصول لمعيشة صحية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة أن الصحة أصبح مفهومها أشمل من السابق وهو الاهتمام بـ صحة الحيوان والنبات أيضا لأنها بيئة متكاملة تؤثر في الإنسان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان إن حملة 100 يوم صحة مستمرة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين مشيرة إلي انتظام الفرق الصحية خلال ساعات العمل للحملة، والتي تبدأ من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًا.



وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مُحكمة للمتابعة الطبية المستمرة للمواطنين المنتفعين من الحملة، وفقا لقاعدة بيانات مركزية، كما شدد على استمرار التكثيف من الخدمات الطبية العلاجية والوقائية، بعد الانتهاء من ١٠٠ يوم للحملة.

الوزير يطلع على تقرير مفصل حول أعداد الخدمات المقدمة ضمن الحملة





وأضاف أن الوزير، يطلع على تقرير مفصل حول أعداد الخدمات المقدمة ضمن الحملة، وتشمل (المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها الحملة للمواطنين، خلال عملها، يوم الثلاثاء 4 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.



واستكمل المتحدث الرسمي، انه يتم توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى توافر مخزون من الأدوية لضمان انتظام عمل الحملة.



أهمية تكثيف التوعية بأهداف الحملة



واختتم المتحدث الرسمي، أن الوزير، أكد على أهمية تكثيف التوعية بأهداف الحملة، وكذلك تكثيف الأنشطة والحملات والندوات التوعية بجميع الأماكن المُنفذ بها الحملة، حيث ثّمن أهميتها في رفع الوعي الصحي الشامل لدى الأسرة المصرية، بما يؤثر إيجابي في رفع الوعي والمناعة الصحية للمجتمع بأكمله.



