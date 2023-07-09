فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية

3 أعضاء عن السمسرة

بدأت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية الخميس الماضى تلقى الاستفسارات والطلبات للترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

يستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 15 يوما، على أن تجرى انتخابات مجلس الإدارة فى 23 أغسطس 2023.

لم يشهد اليوم الأول لفتح باب التقدم، أى طلبات للترشح، ولكن اقتصرت على الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، والمستندات اللازمة للتقدم.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسى لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة فى سوق الأوراق المالية، موزعين بواقع 3 أعضاء عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقى الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوى الخبرة، مع مراعاة أنه وفى جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضى بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، أو عضو غير تنفيذى بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات.. ويعد سليمان نظمى العضو المنتدب لشركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية رئيس اللجنة التأسيسية.