تطوير البرامج والخطط الدراسية في المعاهد الخاصة

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة انتهاء المعاهد الخاصة من تطوير البرامج والخطط الدراسية.

ونوه وزير التعليم العالى بالتعاون مع لجان القطاع المختصة في جميع القطاعات من أجل التحول لنظام الساعات المُعتمدة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم، وأبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة ، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، وأعضاء المجلس من رؤساء لجان قطاعات المعاهد والخبراء وممثلي المعاهد العالية الخاصة، بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

واطمأن وزير التعليم العالي على أعمال مراجعة واعتماد نتائج الطلاب خريجي المعاهد الخاصة عن دور مايو لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وأكد وزير التعليم العالى أهمية الانتهاء من نتائج الخريجين في المواعيد المقررة مراعاة لمصالح الطلاب، موجهًا بسرعة انتهاء المعاهد من إعلان كافة النتائج.

خطة الأنشطة الطلابية في المعاهد الخاصة

ووجه وزير التعليم العالي باهتمام المعاهد الخاصة بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية للطلاب.

ونبه وزير التعليم العالي إلى تنظيم زيارات ميدانية للطلاب للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة؛ بهدف اطلاع الطلاب وتوعيتهم بكافة جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية دور المعاهد الخاصة ضمن منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بمصر، من خلال العمل على جذب عدد مناسب من الطلاب، وبما يتماشى مع أعداد المعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية.

وطالب وزير التعليم العالي رؤساء قطاعات المعاهد الخاصة بموافاته بتقرير تفصيلي بإنجازات قطاعات المعاهد (الهندسية، والتجارية، والسياحية، والعلوم الصحية، وعلوم الحاسب، والإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية) خلال الفترة الماضية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك يستهدف تقييم الوضع الراهن لكل معهد، ووضع الرؤية المستقبلية لتطويرها، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها ٧ مارس الماضي.

وناقش مجلس الجامعات الخاصة عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد، وأكد المجلس الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد في هذا الشأن.

