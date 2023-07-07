علاقة الرئيس السيسى بالمرأة المصرية "حدوتة وطنية" (شاهد)

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، أنصف المرأة المصرية واهتم بها اهتماما غير مسبوق بما يضمن وصول المرأة لمواقع صنع واتخاذ القرار بالدولة وقد انعكس ذلك على مواد الدستور والقانون المصري لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث استردت المرأة في عهد الرئيس السيسي جميع حقوقها القانونية والسياسية والاجتماعية وتقلدت أرفع المناصب القيادية بالدولة.

وأكدت ماجدة محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة بالجيزة، أن جميع المؤشرات الواقعية تشير إلى أن الدولة المصرية تهتم بصورة كبيرة بوضع المرأة في كل القطاعات، وعلى رأس هذه المجالات القطاع السياسي، حيث حصلت المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أكثر من ٢٧٪ من مقاعد البرلمان بمجلس النواب والشيوخ.

أضافت "محمود" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هناك ثقة متبادلة بين القيادة السياسية والمرأة، وهذه الثقة خلقت نوع الإنجازات على أرض الواقع، معبرة: "علاقة السيسي بالمرأة المصرية حدوتة مصرية رائعة تسجل في التاريخ".

المرآة المصرية تحصل على حقوقها الكاملة في عهد السيسي

وأشارت إلى أن المرأة حصلت على قدر كبير من حقوقها في عهد هذه القيادة السياسية، التي تؤمن بقدراتها وبوفاء المرأة عبر التاريخ لوطنها.

وواصلت محمود أن المؤشرات الدولية أشارت إلى أن معدلات البطالة بين الإناث سجلت ١٩٪ في الربع الرابع لـ ٢٠٢٢ مقابل ٢٤٪ في الربع الرابع ٢٠١٤، مضيفة: "زيادة الإناث العاملات في القطاع الحكومي وصل لـ٤٤،٥٪ في الربع الثالت من ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣٧٪ في الربع الثالث ٢٠١٤".

المرآة المصرية تعيش عصرها الذهبي

تعيش المرأة المصرية عصرها الذهبى فى هذه الفترة، بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها وأهمية تمكينها على مختلف المستويات، وحظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، والتي جاءت في إطار الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كل أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية.