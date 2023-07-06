5273 منتفعا ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر

أوضح الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات لـ 5273 منتفعا من بداية انطلاقها يوم 25 يونيو الماضى حتى الآن عبر الفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك العيادات المتنقلة.

وأشار العربى إلى أن الخدمات تقدم بجودة عالية لجميع الفئات المستهدفة مع التأكيد على استمرارية التشخيص والعلاج بالمجان، موضحا انه تم تقديم الكشف على 618 مواطن من خلال منافذ الحملة المتنقلة والتى تتواجد فى الممشى السياحى وممشى، لافتا إلى أنه تم صرف العلاج لـ 92 مواطنا، وإجراء خدمات تحاليل معملية لـ 548 مواطنا.

كذلك قدمت اللجنة بتقديم خدمات التوعية الميدانية من خلال فريق الإعلام السكانى والثقافة الصحية لـ1170 مواطنا، وتم إجراء 192 ندوة تثقيفية وتقديم خدمة لـ6241 منتفعا وزيارات منزلية للرائدات الريفيات من إدارة تنظيم الاسرة

جاء ذلك فى إطار فى ضوء المتابعة المستمرة للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لأعمال حملة 100 يوم صحة بالبحر الاحمر، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق المبادرة.

تهدف المبادرة إلى التوسع فى تقديم كل خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم.

الحملة