إجراء 54 عملية جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى إيتاى البارود

أجرى الفريق الطبى بمستشفى إيتاى البارود المركزى 54 عملية جراحية متنوعة (قوائم الإنتظار والطوارئ)، شملت 14 عملية فتق، 12أنف وأذن، 1 جراحة وجه وفك، 3 جراحة تجميل،4 ولاده قيصرى، 1 جراحة مسالك،1 استكشاف بالبطن جراحه، 2 مراره، 3 بواسير وشرخ،3 قيله مائيه، 2 خصيه معلقه، 3 كيس دهنى،3 عظام، 1 طهارة، 1 عملية زائدة (طوارئ).

جاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على قوائم الإنتظار، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأجريت هذه العمليات تحت إشراف الدكتور رضا بكر مدير المستشفى، ووكيل المستشفى د. مدحت البهوتى، ورئيس قسم الجراحة د.بشرى درويش، ورئيس قسم العمليات د.محمد العنانى، ورئيس قسم الأنف والاذن د.وائل خيرى، ود.وليد أبوغنيمه رئيس قسم النساء، ود.أسامه الشناوى رئيس قسم العظام، ود.حسناء الشاذلى رئيس قسم الصيدله،وميس رباب التراس وكيلة التمريض، وفريق التمريض بالعمليات والطوارئ والجراحة.

وأشاد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبى المشارك فى هذه العمليات، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وأن الدولة تولى اهتمام كبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.

وأعرب وكيل الوزاره عن خالص شكره وتقديره لمدير المستشفى وللفريق الطبى المشارك، وفريق التمريض والفنيين وكل العاملين بالمستشفى تقديرا لمجهوداتهم وعملهم على تذليل كل العقبات للمرضى، ودورهم الكبير فى تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.

كما وجه الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية، الشكر لكل من يعمل بمستشفى ايتاى البارود لمجهودهم المتميز، مؤكدا أن جميع من يعمل بالمنظومة الصحية بالبحيرة هدفهم الإرتقاء بخدمة المواطن وتقديم أفضل أداء لخدمة طبية ذات جودة تليق بأهالى البحيرة، وأن جميع المستشفيات تلقى الدعم المناسب، وتقوم بعملها على خير وجه، وأنه يتم تذليل كل العقبات أمام المرضى.