من باريس إلى العاصمة الإدارية.. تعاون مبتكر بين «AE Media Production» و«ANCHOR DEVELOPMENT» بمشروعى «ريفولى» و«متروبول»

أعلنت شركة AE Media production -إيه إى للدعاية والإعلان عن آخر أعمالها الجديدة بتنفيذ فيلم وثائقى لمشروعى «ريفولى» و«متروبول» التابعين لشركة ANCHOR DEVELOPMENT، وهو الفيلم الذى تم تصويره بطريقة غير تقليدية وبمشاهد حقيقية من العاصمة الفرنسية باريس وتحديداً شارع دى ريفولى والعاصمة الادارية الجديدة.

قال الدكتور عبدالرحمن عصام عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة AE MEDIA PRODUCTION - إيه إى للدعاية والإعلان، إن كل فيلم تقوم الشركة بإنتاجه يكون مشروعًا مختلفًا لا يتشابه مع باقى منتجات الشركة أو المشروعات المنافسة بالسوق، وهو ما يجعل الشركة تعتمد على الابتكار فى كافة الأفلام الوثائقية والدعائية التى تقوم بتنفيذها.

وأوضح أن المشروعين يقعان فى مكان مميز ويطلان على محاور رئيسية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وركزت شركة AE MEDIA PRODUCTION على إظهار كافة عناصر التميز فى المشروعين، لذا فإنها قامت بتصوير مشاهد حقيقية بين العاصمة الفرنسية باريس وبين العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مستشفى دمياط ومدينة المنصورة الجديدة كسابقة أعمال لشركة الصرح القابضة التى تتبعها شركة ANCHOR DEVELOPMENT، وذلك لإنتاج فيلم وثائقى متكامل.

وأشار إلى أن اسم مشروع «ريفولى» مأخوذ من اسم شارع «دى ريفولى» فى باريس، لذا فإن الشركة قررت تصوير شكل الشارع على الحقيقية بدلا من أخذ لقطات أرشيفية للشارع، وهو ما يتيح للعميل تصور شكل المشروع بين الاسم والحقيقة، مؤكدا أن الشركة ركزت على تنفيذ فيلم يحكى قصة شركة الصرح وشركتها التابعة ANCHOR DEVELOPMENT.

وأضاف أن الفيلم الذى تم تصويره تضمن لقاءات مع كافة الادارات داخل شركة ANCHOR DEVELOPMENT، وكذلك مع مسئولى الشركة السعودية المصرية للتعمير.

ولفت إلى أن شركته قادرة على تنفيذ منتجات مبتكرة تقوم بجمع كافة تفاصيلها من داخل مصر وخارجها وذلك لتدشين أعمال مميزة لصالح الشركات فى مختلف الأنشطة الاستثمارية، بحيث يكون كل فيلم وثائقى ودعائى بمثابة قصة تحكى عن تاريخ الشركة وأهدافها وخططها المستقبلية.

وأوضح المهندس عمرو على، رئيس مجلس إدارة شركة Anchor Development، أن شركته تابعة لكيان قوى يمتلك خبرة تصل إلى 30 عامًا فى مجال الإنشاءات والمقاولات، وهى شركة الصرح القابضة، وقررت الشركة الاستفادة من هذه الخبرة والتوجه للاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة نظرًا لأهميتها كمشروع قومى واستثمارى واعد.

وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع «متروبول» ضمن المنطقة الخدمية بمشروع «بلوفير» المملوك للشركة السعودية المصرية للتعمير بالعاصمة الإدارية، كما يقع مشروع «ريفولى» على مساحة 10815 مترًا وهو عبارة عن ستريب مول بارتفاع أرضى ودورين تجارى وإدارى.