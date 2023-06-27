وفاة جون جودنو مبتكر بطاريات الليثيوم أيون عن عمر 100 عامًا

رحيل أحد أكثر العلماء نفوذاً في مجال التكنولوجيا. أكدت جامعة تكساس في أوستن أن الدكتور جون جودنو، الذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع باعتباره مبتكر بطارية الليثيوم أيون، قد توفي عن عمر يناهز المائة عام.

على الرغم من أنك ربما لم تسمع به، فهو مسؤول فعليًا عن صنع الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمركبات الكهربائية عملية.

كان الباحثون يستكشفون بطاريات الليثيوم من قبل. على سبيل المثال، أنتج الدكتور إم ستانلي ويتنغهام تصميمًا يجمع بين الليثيوم وثاني كبريتيد التيتانيوم. ومع ذلك، تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن جون جودنو هو الذي حقق إنجازًا كبيرًا في عام 1980 أثناء وجوده في جامعة أكسفورد.

لقد صنع كاثودًا بطبقات من الليثيوم وأكسيد الكوبالت أنتج جهدًا أقوى مع تحسين السلامة بشكل كبير. كانت ذات سعة أكبر بكثير من البطاريات السابقة، مثل حمض الرصاص (المستخدم في السيارات) والنيكل والكادميوم (الموجود في العديد من الأجهزة الإلكترونية المحمولة).

لم تزدهر التكنولوجيا حتى قام الدكتور أكيرا يوشينو بالتخلص من الليثيوم الخام لصالح أيونات الليثيوم الأكثر أمانًا. أنتج العالم تصميمًا عمليًا لشركة Asahi Kasei Corporation، وسلمت Sony أول بطارية ليثيوم أيون صديقة للمستهلك قابلة لإعادة الشحن في عام 1991. أنت تعرف ما حدث بعد ذلك - تم تمكين الأداء المحسن للأجهزة المحمولة التي كانت إما أكثر قابلية للنقل أو ببساطة لم تكن كذلك خيار من قبل. يمكن أن تصبح الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر أناقة وأسرع وأطول عمراً، في حين أن السيارات الكهربائية أصبحت أخيرًا قابلة للتطبيق.

ومع ذلك، كان جون جودنو مسؤولاً عن المزيد. خلال فترة عمله في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ساعد في ريادة التكنولوجيا التي ستصبح في النهاية ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تراها في العديد من منتجات الحوسبة. كان يشارك بشكل روتيني براءات الاختراع مع زملائه. كان أيضًا باحثًا نشطًا في التسعينيات من عمره، وحتى قبل بضع سنوات كان يطور الجيل التالي من تقنية البطاريات التي وعدت بأداء مذهل للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.

بينما غير معروف نسبيًا في الدوائر العامة، تلقى جون جودنو تقديرًا لعمله. حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2019 والميدالية الوطنية الأمريكية للعلوم في عام 2011، من بين الجوائز الأخرى.

تتحرك الصناعات ببطء من بطاريات الليثيوم أيون. يخطط صانعو السيارات للمركبات الكهربائية المزودة ببطاريات صلبة توفر كثافة أعلى وشحنًا أسرع وتكاليف أقل. ومع ذلك، من الآمن أن نقول إن المشهد التكنولوجي الحديث لن يكون على ما هو عليه بدون جهود جون جودنو، ومن المحتمل أن يظل إرثه محسوسًا لسنوات قادمة.