كشف ملابسات تداول فيديو اعتداء أشخاص على آخر بالضرب في القاهرة

عقب رصد تداول مقطع فيديوعلى إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب وتمزيق ملابسه بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص "مالك محل لبيع الهواتف المحمولة وعدد 2 بائعين بذات المحل- "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمون بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لعدم رغبة مالك المحل فى إسترجاع "مستلزمات هاتف محمول" قام المذكور بشرائه من المحل منذ فترة فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو على النحو المشار إليه، كما أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.