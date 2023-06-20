دور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في القضاء على البطالة| فيديو

كشف الكاتب صبري عبدالحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، عن دور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في القضاء على البطالة، قائلًا: “إن هناك أزمة متمثلة في انفصال التعليم العالي عن الواقع، لذلك أطلق وزير التعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لتنظيم العلاقة بين التعليم العالي والتنمية المستدامة في مصر”.

ضخ ملايين الخريجين سنويا

وتابع الكاتب صبري عبدالحفيظ، أنه يتم ضخ ملايين الخريجين سنويا لكن الغالبية العظمى منهم لا ترتبط بسوق العمل، مضيفا أنه يتم دراسة سوق العمل وتخريج دفعات لها مجال في فرص العمل وهذا يقضي على البطالة ويسهم في التنمية الشاملة.

التعليم في الجامعات المصرية

وأوضح أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن عورة البحث العلمي في مصر والمنطقة العربية وهذا ما تحاول الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي لعلاجه.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تعالج ربط الأبحاث الدوائية والطبية بأرض الواقع وعمل شراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث مع المصانع وشركات الأدوية.

"الشيوخ" يناقش سياسة الحكومة حول تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

وكشف وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية، من خلال تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الإستراتجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، قائلًا: وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي، أنه حتى 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرت ودخول تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد.

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