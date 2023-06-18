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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يتفقد تطوير مستشفى جامعة قناة السويس (صور)

جولة وزير التعليم
جولة وزير التعليم العالي

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس، ومبنى العيادات الخارجية. 

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ورافق وزير التعليم العالي اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتفقد ، ومبنى طب الأسرة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور وليد الأنور الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء هيثم ذكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات، ونواب رئيس جامعة قناة السويس، وعمداء الكليات، وقيادات التعليم العالي، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الجولة التفقدية، أكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبى واكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهنى فى الجراحات المعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة.

 

وزير التعليم العالي يشيد بجامعة قناة السويس

جولة وزير التعليم العالي 

 

وثمن وزير التعليم العالي الجهود المبذولة من جامعة قناة السويس لتطوير المستشفى الجامعي ومبنى طب الأسرة والعيادات الخارجية، مشيرًا إلى أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإنجازات المتميزة، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي بمرحلتيها الأولى والثانية بلغت تكلفتها 265 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبنى الهيكلي للمستشفى يتكون من 4 أدوار (أرضى + 3 متكرر) بمسطح 3200 متر مربع للدور الواحد، بسعة 206 سرير، وقاعات للمحاضرات والأقسام التعليمية، ويتكون الدور الأرضي من غرف الأشعة، والعمليات، والمغسلة، والمطبخ، والتحاليل، وغرف الكاميرات والتحكم، وتشتمل الأدوار المتكررة على أقسام المستشفى.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية بلغت تكلفتها 198.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبنى الهيكلي للعيادات الخارجية يتكون من 5 أدوار (أرضى + بدروم + 2 متكرر) بمسطح 2300 متر مربع للدور الواحد، ويشتمل المبنى على 74 عيادة فى مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية.

جولة وزير التعليم العالي 

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أعمال التطوير بمبنى طب الأسرة بلغت تكلفتها 35.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبنى الهيكلي لمشروع طب الأسرة يتكون من دور أرضى بمسطح 1200 متر مربع، ويشتمل المبنى على 9 عيادات مختلفة، و35 غرفة متكاملة الخدمات.

وتفقد وزير التعليم العالي مبنى معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، والذى تصل تكلفته إلى 212 مليون جنيه، ويتكون من (5) أدوار على مساحة 1800م2 للدور الواحد، ومكون من صالة اختبارات إلكترونية على مساحة 1200م2 سعة 650 طالبًا، وغرف خدمات لشبكة المعلومات والكهرباء، ومكاتب إدارية بعدد (8) غرف لكل دور.
 

جولة وزير التعليم العالي 

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