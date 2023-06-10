السيسي يشارك في جنازة والدة مصطفى مدبولي (فيديو)

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشاركة في جنازة والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة.

وشارك في جنازة والدة الدكتور مدبولي لفيف من قيادات الدولة.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم السبت، على والدة الدكتور مدبولي، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

موعد عزاء والدة مصطفى مدبولي

ويتلقى الدكتور مصطفى مدبولى، مساء الأحد المقبل، مراسم عزاء والدته، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يشار إلى أن الرئيس السيسي، قام صباح اليوم، بجولة تفقدية للأكاديمية العسكرية، وتناول الإفطار مع الطلاب والدارسين داخل الأكاديمية، بالإضافة لتداوله الحديث في عدد من الموضوعات معهم.

وتحدث الرئيس السيسي خلال الجولة عن عدد ضيوف مصر، قائلا: "مهم تعرفوا عدد الضيوف اللى موجودين في مصر.. لما سألت لقيت العدد مش واضح.. مش هقول الجنسيات.. لدينا 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر.. وبالمناسبة كل دولة فيها عدم استقرار واضطرابات.. الناس بتخاف وتفزع.. يارب نكون أمن وأمان لنفسنا ولأي حد يلجأ إلينا.. ويجي في مصر.. ويكون موجود لحين استقرار بلاده.

السيسي يعود إلى أرض الوطن

وفي وقت سابق، عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، بعد جولة خارجية في جنوب القارة الإفريقية، شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمرارًا وتأكيدًا للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

تضمنت جولة الرئيس المشاركة في قمة تجمع الكوميسا بلوساكا، حيث سلمت مصر رئاسة التجمع لزامبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة التي أسفرت عن تحسن ملموس في أداء التجمع على صعيد مؤشرات التبادل التجاري والصادرات البينية، والتكامل الصناعي والإصلاح المالي والإداري.

كما شهدت الجولة توافقًا مصريًا مع زعماء أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وكذا كينيا ومالاوي اللذين التقاهما السيد الرئيس على هامش قمة الكوميسا، على العمل المكثف خلال المرحلة المقبلة لترجمة علاقات التآخي والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المشتركة، والتبادل التجاري، ونقل الخبرات التنموية في مجالات عدة، تشمل مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع الدوائي والزراعي والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والصحة والتدريب وبناء القدرات.

وشهدت الجولة أيضًا توافقًا في الرؤى حول القضايا الأفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ضرورة حل وتسوية النزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية.