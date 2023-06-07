عاصفة رملية تبتلع البلاد خلال ساعات والأرصاد توجه 5 تحذيرات عاجلة

5 تحذيرات عاجلة من الأرصاد للتعامل مع العاصفة الترابية.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد غدًا بمنخفض صحراوي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، يصاحبه درجات حرارة تصل لـ38 درجة على القاهرة والمناطق الجنوبية.



وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن المنخفض الصحراوي يؤثر برياح جنوبية محمل بالرمال والأتربة ويؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق العامة والمفتوحة، ناصحة بالقيادة بهدوء على الطرق مع تأجيل السفر خلال الساعات المقبلة.

تجنب الوقوف أسفل الأشجار

وأضافت أن العاصفة الترابية بدأت ومن الممكن أن تتقدم إلى شمال الصعيد وتتقدم إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا، وأن معظم مناطق الجمهورية ستتعرض غدًا لعاصفة ترابية، متابعة: "سنشهد فصول السنة في يوم واحد، أمطار وارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح وعاصفة ترابية".

وأشارت إلى أن هناك سحب وسقوط أمطار غدًا على عدد من المحافظات وتكون رعدية في بعض المناطق، مؤكدًا أن الأمطار تكون ما بين خفيفة ومتوسطة والتحذير من الرمال والأتربة.

ودعت لتجنب الوقوف أسفل اللوحات المعدنية والأشجار، مؤكدة أنه يفضل ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية وجنوب الأنفية ويفضل البقاء في المنزل لهؤلاء الأشخاص.