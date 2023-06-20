عاجل .. الوزراء يقر إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

أقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد أيام إجازات عيد الأضحى بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.