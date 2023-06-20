حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدًا الأربعاء، تشهد استمرار في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح يبدأ من غدًا الأربعاء ويستمر حتى الأحد المقبل، على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 21

السواحل الشمالية:- العظمى 28 والصغرى 20

جنوب سيناء:- العظمى 36 والصغرى 26

شمال الصعيد:- العظمى 35 والصغرى 23

جنوب الصعيد:- العظمى 38 والصغرى 27

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 32 الصغرى 21

الإسكندرية:- العظمى 27 الصغرى 20

دمنهور:- العظمى 31 الصغرى 21

وادى النطرون:- العظمى 33 الصغرى 20

كفر الشيخ:- العظمى 31 الصغرى 20

المنصورة:- العظمى 32 الصغرى 21

الزقازيق:- العظمى 33 الصغرى 22

شبين الكوم:- العظمى 32 الصغرى 21

طنطا:- العظمى 32 الصغرى 21

دمياط:- العظمى 27 الصغرى 20

بورسعيد:- العظمى 27 الصغرى 20

الاسماعيلية:- العظمى 32 الصغرى 21

السويس:- العظمى 33 الصغرى 21

العريش:- العظمى 28 الصغرى 20

رفح:- العظمى 27 الصغرى 20

رأس سدر:- العظمى 34 الصغرى 24

نخل:- العظمى 33 الصغرى 17

سانت كاترين:- العظمى 31 الصغرى 14

الطور:- العظمى 36 الصغرى 26

طابا الصغرى 25 والعظمى 34

شرم الشيخ:- العظمى 37 الصغرى 26

مطروح:- العظمى 26 الصغرى 20

السلوم:- العظمى 27 الصغرى 19

سيوة:- العظمى 32 الصغرى 19

الغردقة:- العظمى 37 الصغرى 27

مرسى علم:- العظمى 37 الصغرى 28

شلاتين:- العظمى 36 الصغرى 27

حلايب:- العظمى 33 الصغرى 28

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 27

رأس حدربة:- العظمى 34 الصغرى 28

بني سويف:- العظمى 33 الصغرى 22

المنيا:- العظمى 34 الصغرى 23

أسيوط:- العظمى 36 الصغرى 23

سوهاج:- العظمى 37 الصغرى 26

قنا:- العظمى 37 الصغرى 27

الأقصر:- العظمى 38 الصغرى 28

أسوان:- العظمى 39 الصغرى 29

الوادى الجديد:- العظمى 39 الصغرى 29