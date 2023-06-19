بيطرى القاهرة يعلن مجانية الأضاحى للجمهور طوال أيام العيد

لاستقبال عيد الاضحي ..

قال الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، وذلك لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أنه تم تخصيص أرقام التليفونات ، (27426993 - 27427053) ومحمول 01550987957 وفاكس 27427057 لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين لافتا الى انه تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد.

الخدمات طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال ايام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد محافظ القاهرة على حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الي أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .

و شدد اللواء خالدعبدالعال ، على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم .