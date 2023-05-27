شباب ورياضة قنا تنظم ندوة عن المخلفات الإلكترونية والتخلص الامثل منها

نظم مركز شباب المحارزة وبالاشتراك مع مركز شباب خوالد ابوشوشة التابعين لإدارة شباب أبو تشت بمحافظة قنا، اليوم السبت، ندوة عن المخلفات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، والإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بقنا.

من جهته صرح الدكتور عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه الندوات ومدي الاستفادة منها من خلال تنمية مهارات الشباب.

وأكد محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب علي حرص الوزارة بالاهتمام بالشباب والتطوير المستمر من خلال المبادرات والدورات والورش التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وقال أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب أبوتشت، علي دور مراكز الشباب في جذب الشباب وتشجيعهم علي الدخول في سوق العمل الحر.

وفي نفس السياق أشار الي ان هذه المخلفات كنز لابد الاستفادة منه من خلال المبادرات والدورات والورش التي تنظمها الوزارة من خلال التسجيل علي الروابط.

وأضاف ساريه سليمان موسي منسق الجواله بالمدرية بالإدارة العامة للشباب علي ممارسة كافة الأسس العلمية والدخول في العمل الحر وتوفير فرص عمل للشباب، ذاكرا ان هناك انواع عديدة من المخلفات منها الصلبة والسائلة، وكيفية عمل تدوير لهذه المخلفات الإلكترونية الخطيرة وكيفية التخلص منها بالطرق الآمنة.

وثمن احمد محمود حسانين رئيس قسم خدمات الشباب ومسؤل الجوالة بالإدارة، علي اهتمام الدولة بالشباب وتذليل كافة المعوقات والصعوبات والاحتياجات وتبني الأفكار والاطروحات والروئ المختلفة والتفكير خارج الصندوق من خلال البرامج وتوفير فرص حقيقة للشباب في القطاع الخاص.

وفي نهاية الندوة تم طرح الأسئلة وفتح باب النقاش مع الشباب، كما تم تقديم الشكر الي مجلس إدارة مركز شباب المحارزة وإلي مدير مركز شباب المحارزة ومدير مركز شباب خوالد ابوشوشة وإلي العاملين علي حسن الاستعداد والتجهيز والشكر للشباب الذي حضر الندوة من المركزين.

ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، والأستاذ الدكتور عمر عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، ومحمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الادارة.