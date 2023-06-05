أبرز المعلومات عن الأسئلة المقالية فى البابل شيت

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وتقدم "بوابة الوفد" معلومات عن الأسئلة المقالية فى البابل شيت وطرق الإجابة من خلال الاتي:

-تمثل الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 15% من أسئلة الامتحان.

- الأسئلة المقالية ستكون موحدة لجميع النماذج الامتحانية الأربعة.

- يتم تدبيس ورقة الأسئلة المقالية في البابل شيت الذى يتم الإجابة فيه عن الأسئلة الاختيارية.

- في ورقة الأسئلة المقالية لا يسمح للطالب بتجاوز عدد السطور الموجودة بالورقة لأن الإجابة ستسحب يتم سحبها سكانر ويتم إرسال الإجابة علي تابلت المعلمين لتقدير الدرجات.

- بالنسبة لسؤال التعبير في مادة اللغة العربية سيكون فكرة تعبر عنها في سطور معدودة.

- يقوم الملاحظان داخل اللجنة بتدبيس ورقة البابل شيت مع ورقة المقالي بدبوس أعلي الورقة يمينا علي نقاط مرسومة علي الورقة ولا يسمح بالتدبيس في مكان آخر.