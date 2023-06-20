دياب: دور الشيخ سالم في "الاختيار" كان حالة وممتع وحضرته بشغف

قال الفنان دياب إن تجربة مسلسل الاختيار كانت ممتعة، حيث عرض عليه المخرج بيتر ميمي الدور وهو لم يُكتب بعد.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على DMC: كان أول مرة أقدم دور شخص طيب وكان دور شرفي في ثلاث حلقات فقط، ولكنه كان بطلا في الثلاث حلقات، وكان أول مرة أتحدث اللهجة السيناوي، وتمرنت على اللهجة كثيرا، كان بالنسبة لي دور الشيخ سالم حالة ومتعة وحضرته بشغف.

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وكان كشف الفنان دياب، سر جملته الشهيرة «باشا مصر» في مسلسل «كلبش»، بطولة الفنان أمير كرارة، والذي حقق به نجاحًا كبيرًا، بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الأول.

وأصبحت جملة دياب مثل العلامة المميزة للفنان أمير كرارة، ولا تُقال على أي شخص غيره.

وكشف دياب لأول مرة سر هذه الجملة وكيف اختار هو إضافتها في الاسكربت وحققت هذا الانتشار الذي لم يتوقعه حتى أمير كرارة نفسه، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» المُقدم عبر شاشة قناة «dmc».

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وقال دياب: «الجملة بتاعة باشا مصر أخدتها من واحد صاحبي اسمه أشرف، كانت دائمًا تلازمه لأنه كان عارف ضُباط كتير، عشان كدا أنا استأذنته نقولها في المسلسل».

وتابع دياب خلال الحلقة: «أنا أصلًا بحب بيتر ميمي جدًا هو وكرارة، وأول ما اتعرض عليا الشغل في المسلسل، قلت لأمير أنا معاك أنت وبيتر لو داخلين حرب».

وشارك دياب في سيزون رمضان السابق بمسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي، والذي ضم عدد كبير من الفنانين بينهم نهى عابدين، خالد كمال، أحمد عبدالله، على صبحي، وعدد آخر من الفنانين.

دياب

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسلها الأخير تحت الوصاية الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، كما كرم الحفل المخرج محمد سامي لمجهوده في مسلسل "جعفر العمده"، وكذلك الفنانة دينا الشربيني، والفنان طارق النهري، وغيرهم.

منى زكي

نالت منى زكي لقب "أفضل ممثلة" عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، وشارك في العمل دياب، والذي يجسد دور شقيق زوج (حنان)، مها نصار (سناء)، ورشدي الشامي في دور الريس ربيع، وخالد كمال (حمدي)، أحمد خالد صالح ويجسد دور (زكريا)، على الطيب (إبراهيم)، نهي عابدين بدور (منى).

وطرح المسلسل قضية معاناة الأم والأولاد بعد وفاة الزوج ونقل الوصاية للجد، بالإضافة لغلق المجتمع الباب أمام المرأة لبعض الوظائف، لتكشف الفنانة منى زكي عن رغبتها في تغيير بعض القوانين والعادات التي تراها ظالمة للمرأة.

وفي مداخلة تليفونية سابقة للفنانة منى زكي عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، قالت: "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع، مثل إقصاء المرأة على سبيل المثال من بعض الوظائف، إذْ يتم إغلاق الباب أمام المرأة فيها، ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".

تحت الوصاية

وتابعت: "المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كإمراة".

وأضافت منى زكي: "الأم هي أكثر حد بيخاف على ولاده وبتتحط في ظروف صعبة عشانهم حتى لو معندهاش خبرة، عشان كده أنا ضد قوانين تخوين الأم اللي معموله لمجرد التخوين".

منى زكي تكشف عن أصعب مشهد في "تحت الوصاية"

أوضحت منى زكي أن من أصعب مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" مع أولادها، قائلة: "أصعب مشاهد المسلسل لما ابني ضاع مني، اللي هو بعد كل اللي أنا بعمله دا وكل المعافرة والمحاولات دي، لو دا راح ولا حاجة تسوى".

وعن الهجوم التي تعرضت له بعد عرض المسلسل: "والله أنا بحاول مبصش على أي حاجة وبشكر ربنا على كل الرسائل الحلوة اللي بتوصلني وبحاول متأثرش بالجانب السلبي للسوشيال ميديا، وأنا بالنسبة لي عالم السوشيال ميديا مش حقيقي لا بهجومه ولا بسقوطه ولا بنجاحه وأنا بحس حتى لو هو حاجة صغيرة ممكن تكبر ولو حاجة كبيرة ممكن تصغر وتهوى وتتلاشي، ومبتبقاش حاجة طبيعية مبنية على أسس ومعايير وانضباط ولكن أوقات كتيرة بتبقى حاجات مصطنعة ومفتعلة وأحيانا ناس عندها غضب وعايزة تفرغه في شيء، ولكن في العموم أنا مش بحاول أشغل بالي بهذا العالم"