محافظ الدقهلية يفتتح دار رعاية كبار السن بجمعية التكافل لرعاية المرأة المعيلة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين يرافقه اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا بافتتاح دار رعاية كبار السن التابعة لجمعية التكافل لرعاية المرأة المعيلة ضمن أنشطة الجمعية والتي تضم عدد 20 سرير منهم 10 أسره للرجال وعدد 10 أسره للسيدات ، كما تفق جمعية الفجر الجديد لذوي الهمم من أهل البصيرة وذوي القدرات الخاصة بمدينة المنزلة .

جاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة المنزلة لتدشين قافلة ايد في ايد لتقديم مساعدات عينية ونقدية للأسر الأولي بالرعاية بحضور و رمضان الصابر وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة المنزلة .

وقال " المحافظ " دعمي الكامل لأهلينا من كبار السن المقيمين بدور الرعاية وتوفير كافة احتياجاتهم ورعايتهم رعاية كاملة ، مؤكداً علي أن هناك متابعة مستمرة لدور الرعاية بنطاق المحافظة للتأكد من تقديم وتوفير كافة الخدمات لهم .

وأكد " مختار " علي أن ابنائنا من ذوي القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعاً نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم ، مشدداً علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

كما أكد " المحافظ " علي أن هناك تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يضعهم ضمن أولي أولوياته .

وثمن " مختار " دور وزارة التضامن الاجتماعي والقائمين علي هذه الجمعيات من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا علي دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل .