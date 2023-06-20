ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بسبب سهولة امتحان الفرنساوي بقنا

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة فى محافظة قنا، اليوم الثلاثاء ، فى رابع أيام من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية، في ثاني أيام من امتحانات المواد التي تضاف للمجموع.

وأشاد الطلاب بسهولة الامتحان، موضحين أنه جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وذكر أحمد على طالب ثانوى عام، أن امتحان اليوم كان سهلًا ومباشرًا وخاليًا من أى تعقيدات، مضيفًا أن الامتحان جاء فى متناول الطالب المتوسط والعادى.

وعبر عبدالله السيد عن ارتياحه من مادة اللغة الفرنسية، مضيفًا أن الوقت كان كافيًا بالنسبة للأسئلة التى كانت مباشرة وسهلة.

وأوضحت ياسمين محمد، طالبة ثانوية عامة، أن سؤال القواعد والقطعة، فى امتحان اللغة الفرنسية، هي التي كانت تحتاج لتركيز، ما عدا ذلك كان سهل ومباشر.

امتحانات الثانوية العامة هذا العام تشهد حضورًا أمنيًا مكثفًا أمام اللجان الامتحانية، من خلال تحديد حرم آمن، ونصب خيام وتحديد ممرات أمام مدخل كل لجنة، لتيسير عملية دخول الطلاب والطالبات وخروجهم.

وشهدت اللجان الامتحانية تواجدًا ملحوظًا لأولياء الأمور أمام اللجان، والتى خيمت عليهم حالة من القلق والتوتر طيلة فترة امتحان مادة اللغة الفرنسية، منتظرين خروج أبنائهم تحت لهيب الشمس بفارغ الصبر أمام اللجان وداخل السيارات وأسفل العمارات السكنية.

يذكر أن نحو 17 ألفًا و884 طالبًا وطالبة لهم حق دخول امتحانات الثانوية العامة فى محافظة قنا للعام الدراسى 2022 / 2023، موزعين على 46 لجنة، يشرف عليها نحو 3641 معلم ومعلمة للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة داخل لجان الامتحانات على مستوى 9 إدارات تعليمية بمحافظة قنا.