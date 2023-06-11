برلين تشهد اجتماع رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

بمشاركة مصر و170 دولة عربية

أقيمت مساء أمس السبت اجتماع رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص السادسة عشر والتي تشهد مشاركة 170 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبة يتنافسون في 26 رياضة أولمبية.

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ومثل مصر في الاجتماع الذي أقيم شهدت فى قاعة المؤتمرات الدولية بميسي في العاصمة الالمانية برلين الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب الرئاسة الاقليمية ، والذى التقى برؤساء وفود المنطقة قبل الاجتماع الرسمي ونقل لهم تحيات المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، ودعمه المستمر لكل برنامج المنطقة وقبل الانطلاق الرسمي للألعاب والتي تبدأ يوم 12 يونيو ببرنامج استضافة المدن ، ومثل مصر في تلك الاجتماعات الدكتور باسم التهامي المدير الوطني ورئيس بعثة مصر بالألعاب العالمية .

اجتماع رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص يستعرض تفاصيل الألعاب

وحرصت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بكل لجانها باستعراض كافة تفاصل الالعاب منذ وصول الوفود المشاركة في برنامج استضافة المدن الى يوم مغادرة اخر الوفود المشاركة في الالعاب ، وكذلك حفل افتتاح الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ودخول وخروج الوفود وأماكن جلوسها وكيفية التحرك من امامكن الاقامة والعودة بعد انتهاء الحفل ، وبرامج المنافسات منذ التقسيم وحتى المنافسات الرسمية.

إلى جانب قواعد تقديم التظلمات ،وبرامج الاحداث المصاحبة للألعاب من مؤتمرات دولية ، وبرامج الكشف الصحي ، والبرامج الترفيهية ، وكذلك ما سوف يصاحب برامج المدن المضيفة ، وحرصت اللجنة المنظمة على الاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات التي تقدم بها عدد من رؤساء الوفود ، وتم الرد عليها .

أهداف اجتماع رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

وقال الدكتور عماد محيى الدين أن مؤتمر رؤساء الوفود هدفه أن يقفوا على كافة التفاصيل الخاصة باستضافة الألعاب، والتي سخرت لها المانيا كل الإمكانيات من أجل إنجاحها، ومن هنا كان حرص المنطقة على المشاركة بما يقرب من ألف لاعب ولاعبة ومشارك، لتتواصل مشاركات برامج المنطقة الفعالة في الألعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية.

واطمأن رؤساء الوفود على أماكن إقامة اللاعبين ووسائل المواصلات ، والمراكز الطبية وتواجدها بالقرب من إقامة اللاعبين، وأماكن التدريب، ونوعيات الطعام التي ستُقدم للاعبين، وتم التأكيد على ضرورة توفير الطعام وفقًا للشريعة الإسلامية، ونوعية وكميات الطعام، ووسائل الانتقالات من أماكن الإقامة إلى أماكن الألعاب.

مشاركة كبيرة في اجتماع رؤساء الوفود المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

وقد شارك في تلك الاجتماع من المنطقة اياد ولد سيدا رئيس الاولمبياد الخاص الموريتاني ورئيس الوفد، نسيم الشرادى رئيس الاولمبياد الخاص المغربي ورئيس الوفد ،رضوان شربال رئيس الاولمبياد الخاص الجزائري ،د. على الشواهين المدير الوطني للأولمبياد الخاص الأردني رئيس الوفد ، محمد عوادات رئيس بعثة الاولمبياد الخاص اللبناني ،دانا شباط ممثلة عن الوفد السوري وفيقة خليل المدير الوطني للأولمبياد الخاص البحريني رئيس الوفد ،عمرو بدوى نائب رئيس وفد الامارات،رحاب بورسلى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رئيس الوفد ،عبد الرحمن القريشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي ورئيس الوفد، بهاء منير أحمد المدير الوطني للاولمبياد الخاص العراقى نائب رئيس البعثة ،محمد سالم شحلوب الراشدي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص العماني و رئيس الوفد، ايران على كاشي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإيراني ، وعبد القادر المطوع نائب رئيس وفد الاولمبياد الخاص القطري .