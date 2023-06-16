العريش تستضيف بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم

تستضيف مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، لأول مرة بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء محافظة شمال سيناء.

وتقام البطولة تحت شعار مبادره وطن واحد بمشاركة٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل أسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء أحدى البطولات المؤهلة مباشر لبطولة العالم فى الطاولة والدومينو المقامة فى مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

ودائمًا ما يسعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاهتمام بأبناء محافظة سيناء وبناء على ذلك تم الاستقرار على إقامة البطولة في محافظة شمال سيناء لأول مرة بالإضافة الى التعاون مع وزارة الثقافه بعرض جانب ترفيهي على مسرح قصر الثقافة بعرض مسرحية للفنان أشرف عبد الباقي والنجوم الشابة .



وزير الرياضة: أشكر أبناء محافظة شمال سيناء





وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية تعليقا على هذا الحدث: "أتوجه بالشكر إلى أبناء محافظة شمال سيناء، على التعاون المثمر والبناء في استقبال البطولات المميزة، وتحقيق النجاح لها، والمساهمة في نشر الرياضة بين أبناء المحافظات، بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أبدي اهتمامه بأبناء محافظة سيناء".

ومن جانبه، أكد أحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية أن إقامة هذه البطولة تأتي فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في في جميع المحافظات بشكل عام وإقامة بطولة استثنائية على ارض الفيروز لأهلي سيناء بشكل خاص.

وأشار بكري أن البطولة تدخل ضمن المؤهلين ستكون مؤهلة بشكل مباشر إلي بطولة كاس العالم المقامة في مقدونيا وأمريكا، لذلك ستشهد منافسة قوية بين كل المشاركين في البطولة لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وعبر مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن سعادتها باستقبال البطولة لأول مرة والاهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وبالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية بـ أبناء سيناء وإقامة أول بطولة مؤهلة لكاس العالم من على ارض الفيروز بمدينة العريش مشيرا أن المجلس يسعي بالتعاون المثمر مع كل من شارك في إقامة البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بها على أن تكون محافظة شمال سيناء في القريب منمبر لاستضافة جميع البطولات في أي وقت .

وجاءت بطولة «سيناي» تنفيذا لتوصيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف بطولات الألعاب الترفيهية في المحافظات والسعي نحو إتاحة الفرصة أمام ممارسي تلك الألعاب لممارستها في جو صحي و تكوين منتخبات قومية تمثل مصر في البطولات العالمية للإتحاد إطلاقا من اهتمام الدولة بكافه احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مشيراً إلى تفكير الوزارة في إنشاء اتحاد للألعاب الترفيهية جاء من هذا المنطلق لاسيما وأن تلك الألعاب تتمتع بقاعدة عريضة من الممارسين لها.

يذكر أن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية هو اتحاد نوعي يتبع وزارة الشباب والرياضة، ويشمل على أكثر من ٧ ألعاب مختلفة من بينهم الدومينو و طاولة الزهر.





