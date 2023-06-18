WE الراعي الرئيس للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد برلين

بمشاركة أكثر من 7000 لاعب من 170 دولة

استكمال الرعاية الشركة المصرية للاتصالات WE للأولمبياد الخاص المصري على مدار 10 سنوات، تشارك البعثة المصرية في الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والمقامة في برلين بألمانيا خلال الفترة من 17 إلى 25 يونيو الجاري.

يأتي هذا ضمن مسيرة الدعم المستمر لرعاية الأولمبياد الخاص المصري كأحد الأهداف الاستراتيجية للمصرية للاتصالات في مجال المسئولية المجتمعية لدمج جميع فئات المجتمع وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تأهيلهم رياضيا ونفسيا وصحيا ومهنيا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع، ليكونوا أبطالا رياضيين بهدف تمثيل مصر في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

افتتح المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص بمشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة أوليمبية مختلفة وبحضور3000 مدرب ومدربة وكذلك مشاركة أكثر من 22000 متطوع واهتمام أكثر من 500.000 فرد حول العالم.

تشارك مصر في هذه الدورة والتي تعد أكبر الأحداث على مستوى الأولمبياد الخاص الدولي ببعثة مكونة من 109 فرد لتمثيل مصر في 15 رياضة أوليمبية مختلفة وهي (كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، تنس أرضي، الريشة الطائرة، الجمباز، الجودو، الفروسية، رفع أثقال، البولينج، البوتشي، الدراجات، السباحة، ألعاب القوى، الهوكي الأرضي) بالإضافة إلى مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي واللاعبين القادة على هامش الألعاب.

تحظى البعثة المصرية باهتمام ودعم كبير من الدولة المصرية، حيث حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على الالتقاء بالبعثة بمقر السفارة المصرية في ألمانيا بحضور السفير خالد جلال عبد الحميد سفير مصر لدى ألمانيا والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري والفنان حسين فهمي سفير الأولمبياد الخاص الدولي لتحفيز اللاعبين لتحقيق إنجازات للرياضة المصرية على مستوى الأولمبياد الخاص واعتلاء منصات التتويج و رفع علم مصر.

صرح المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE قائلا:"فخورون برعايتنا للأولمبياد الخاص المصري على مدار 10 سنوات استطاع خلالهما أبطال مصر تحقيق إنجازات وبطولات ومراكز متقدمة إقليميا وعالميا في كافة المنافسات، تماشيا مع استراتيجية المسئولية المجتمعية التي تتبناها الشركة والمتمثلة في دعم ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع وتوفير الفرص المتكافئة لهم. حيث تؤمن الشركة بالقدرات والإمكانيات التى يتمتع بها هؤلاء الأبطال، وأنهم طاقات مبدعة ونموذجللتحدي والإرادة القوية التى تصنع المستحيل" معربا عن تمنياته بالتوفيق للأبطال المشاركين في البطولة لهذا العام، وإحراز العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة في هذا الحدث الرياضي المهم.

تابع المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيس مجلس أمناء مؤسسة يونيفاي إيجيبت للدمج المجتمعي: "تشارك مصر للمرة الثامنة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي تقام الآن في مدينة برلين بألمانيا، فقد بدأت مشاركات مصر منذ أولمبياد ١٩٩٥ بكونيكت بأمريكا. وكانت آخر مشاركة لنا في الألعاب العالمية بأبو ظبي ٢٠١٩. وخلال المشاركات السبع السابقة استطاعت بعثات مصر الحصول على ٣٢٣ ميدالية وكذلك الفوز مرتين بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم آنسات ٢٠١٨،٢٠٢٢ "

أضاف أن حضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حفل الافتتاح وزيارته للبعثة المصرية جاء من أجل تحفيز اللاعبين على بذل أقصى جهد لرفع اسم مصر، كما تتقدم أسرة الأولمبياد الخاص المصري بخالص الشكر للشركة المصرية للاتصالات على رعايتها لأنشطة المؤسسة خلال العشر سنوات الماضية والتي مكنتنا من تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء عدد من مراكز التأهيل الحرفية والتكنولوچية لذوي الإعاقة الذهنية وتشارك منتجات هذه المراكز الآن في العديد من المعارض و الأسواق".

جدير بالذكر أن دعم ودمج وتمكين ذوي الهمم وخاصة ذوي الإعاقات الذهنية داخل نسيج المجتمع المصري أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية المسئولية المجتمعية للشركة المصرية للاتصالات WE من خلال تأهيلهم رياضيا وصحيا ونفسيا واجتماعيا ومهنيا وذلك من خلال توفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، حيث تدعم المصرية للاتصالات الجانب الصحي من خلال توقيع الكشوفات الطبية الدورية عبر القوافل الطبية التي يقوم بها القطاع الصحي بالأولمبياد الخاص المصري في جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى إطلاق مشروع "معاك" للتأمين الطبي على اللاعبين واستفادة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة من الخدمات الصحية المختلفة ، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري في إنشاء عدد 15 مركز تأهيل مهني وحرفي للتدريب على الأعمال الحرفية اليدوية والأعمال المكتبية في مختلف محافظات الجمهورية وكذلك تدشين عدد 9 مراكز تكنولوجية للتدريب على مهارات الحاسب الآلي في محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وبورسعيد.