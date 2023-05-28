الجامعة الألمانية تنظم زيارات ميدانية إلى مشروعات القومية

نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة زيارات ميدانية شملت أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية وغرس روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة نظمت عددًا من الزيارات الميدانية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب كليات الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن الزيارات الميدانية تستهدف اطلاعهم على حجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف مجالات التنمية.

وأضاف رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الزيارات الميدانية تستهدف التطور الكبير الذي تشهده مصرنا الحبيبة على أرض الواقع، والتعرف على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

زيارات أسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة

ومن بين تلك المشروعات التى زارتها أسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة: المتحف القومى للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط، والمجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى بمدينة السادات، ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشركة السويس للصلب، ومدينة العلمين الجديدة.

وشملت زيارة خاصة للكلية الفنية العسكرية، في أقسام: الميكانيكا الهندسية، والفيزياء الهندسية، والرياضيات الهندسية، وعلوم وتكنولوجيا المواد، وإدارة الانتاج والجودة.

وتاسست الجامعة الألمانية بالقاهرة سنة 2002 تحت إشراف وزارة التعليم العالي المصرية وعدة هيئات ألمانية.

وتعد اللغة الأساسية للدراسة في الجامعة الألمانية بالقاهرة هي الإنجليزية مع وجوب دراسة الألمانية حتى المستوى A2.1 وتتيح الجامعة دراسة اللغة الألمانية لما فوق هذا المستوى.

وتتميز الجامعة الألمانية في القاهرة بتخصصها في مجالي الهندسة وعلوم الطبيعة، وتركز على تخريج المهندسين الذين يعتبرون بعد تخرجهم خبراء متخصصين في مجالهم، تبحث عنهم المؤسسات الصناعية بشكل ملح.

أما الشهادات الممنوحة لخريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة فهي معادلة للشهادات المصرية ومعترف بها عالميًا.

وتقدم الجامعة الألمانية بالقاهرة منحًا دراسية للطلاب المتفوقين في مختلف السنوات الدراسية وإعانات دراسية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويترأس الدكتور أشرف منصور مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة وهو المؤسس الرئيسي، أما الدكتور ياسر حجازي فيتولى رئاسة الجامعة.

زيارات أسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة

وفد الجامعة الألمانية بالقاهرة في المشروعات القومية

وفد الجامعة الألمانية بالقاهرة في المشروعات القومية

وفد الجامعة الألمانية بالقاهرة في المشروعات القومية

وفد الجامعة الألمانية بالقاهرة في المشروعات القومية