آمنة: حياة كريمة ترتقي بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي للقري الاكثر إحتياجا

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم .

جاء ذلك خلال زيارتة لمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة ، ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم، حيث تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لكافة المحافظات

وحرص وزير التنمية المحلية، خلال لقائه مع قيادات المحافظات علي متابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

وأطمئن وزير التنمية المحلية، على متابعة معدلات تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية علي أرض محافظة البحيرة ، والتي إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى ، حيث أكد على عدم التهاون فى إزالة أية تعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، وشدد " آمنة " على التصدي لأى حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، إلي أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية .

وأوضحت بلبع، أن المحافظة نجحت منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن في استرداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 حالة مباني مخالفة على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مؤكده علي استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم ، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21

وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى فقد تم توفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة ويتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتهما بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية ، أشارت

نائب المحافظ إلي أنه يتم توزيع الأشجار على النحو التالي ( 34850 شجرة بدمنهور - 40000 شجرة بكفر الدوار - 34300 شجرة بحوش عيسى - 12200 شجرة بالرحمانية - 23400 شجرة بابوحمص - 22900 شجرة بايتاي البارود - 22400 بالدلنجات - 23300 بكوم حمادة - 12050 ببدر - 12300 بالمحمودية - 22000 ابو المطامير - 12000 بادكو - 12000 برشيد - 16600 بشبراخيت )