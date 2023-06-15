معادلة شهادات "جامعة كوفنتري" بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية في مصر

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر ، معادلة شهادات التخرج بقرارات من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت مؤسسة جامعة المعرفة أنه صدر القرار رقم 202 في٢٥يوليو ٢٠٢١ لمعادلة برنامج علم النفس بدرجة الليسانس فى الآداب "علم النفس" التى تمنحها الجامعات المصرية.

وقرار رقم 106 في ٥أغسطس٢٠٢٢ لمعادلة برنامج الإعلام الرقمي بدرجة البكالوريوس في الإعلام التى تمنحها الجامعات المصرية.

كما شملت معادلة الشهادات القرار رقم 326 بتاريخ ١٠أبريل لمعادلة درجة البكالوريوس التى في علوم الحاسب و الحوسبة و القرصنة والأمن السيبراني بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، وقرار رقم 189 في٦يوليو٢٠٢١ لمعادلة درجة البكالوريوس فى برامج الأعمال والتسويق والمحاسبة والتمويل وإدارة الأعمال وإدارة الأعمال والموارد البشرية بدرجة بكالوريوس التجارة التي تمنحها الجامعات المصرية.

برنامجى التصميم الجرافيكي والعمارة الداخلية

كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا رقم 320 في١٩سبتمبر ٢٠٢٢لمعادلة برنامجى التصميم الجرافيكي والعمارة الداخلية بدرجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية التى تمنحها الجامعات المصرية، إلى جانب القرار 151 في٢٥مايو٢٠٢٣ لمعادلة درجة البكالوريوس في برامج الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية وذلك لطلاب فرع جامعة كوفنتري الدراسين 240 ECTS "نقطة أوروبية معتمدة"

وأكدت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، أن صدور هذه القرارات جاءت حرصًا من فرع جامعة كوفنتري المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية على نجاح تجربة الفروع الأجنبية وعلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب.

وقامت إدارة المؤسسة منذ عامين بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادات التخرج مما يسهل للطلاب المقيدين الحصول على شهادة معادلة داخل جمهورية مصر العربية والقيد فى النقابات ذات الصلة وكذا تقديم مستندات التجنيد بالنسبة للطلاب الذكور من خلال شهادة جامعية معتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

يذكر أنه تم تأسيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري بناءً على قانون فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية التي تعد أحد أفضل كبرى الجامعات البريطانية حيث يحصل الطلاب الملتحقين بفرع الجامعة على شهادة التخرج صادرة من الجامعة الأم بالمملكة المتحدة حيث يتم التعامل معهم كطلاب مسجلين فى الجامعة الأم.