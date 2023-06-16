مناقشة الجوانب القانونية للتحول الرقمي في الجامعة البريطانية غدًا

تناقش الجامعة البريطانية في مصر، غدا السبت، الجوانب القانونية للتحول الرقمي خلال مؤتمر علمي لكلية القانون.

وتنظم كلية القانون في الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وأشراف وحضور الدكتور حسن عبد الحميد، عميد الكلية، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "الجوانب القانونية للتحول الرقمي_ الفرص والتحديات"، على مدار يومين بداية من غدًا السبت الموافق 17يونيو الجاري وحتي الأحد 18 يونيو، بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك بحضور ومشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمستشار طارق على كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والأستاذ الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، والدكتور جاي دالي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والدكتور وائل قرطام مدير مركز التسويق والبحوث المتقدمة بالجامعة.

محاور مؤتمر الجامعة البريطانية

وتتنوع موضوعات ومناقشات جلسات المؤتمر، لتضم عددًا من المحاور المتنوعة، فيضم المحــور الأول الجوانب القانونية للتحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة، ويشمل المحــور الثاني التنظيم القانوني للحقوق والمعاملات المدنية في عصر التكنولوجيا.

ويتطرق المحـــور الثالث للحديث عن الأسواق الرقمية والمنظور القانوني والاقتصادي، ويشمل المحـــور الرابع على الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.