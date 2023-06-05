«عاشور»: تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم الأشقاء الموريتانيين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى

تعزيز التعاون بين «العلمين الدولية» و«لويفيل الأمريكية»

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم المطلوب والتسهيلات اللازمة للأشقاء الموريتانيين؛ للاستفادة من خبرات مصر فى المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أوجه التعاون المطروحة بين البلدين سواء فى التعليم العالى أو فى البحث العلمى.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لنظيره الموريتاني الدكتورمحمد الأمين آبى الشيخ الحضرمى على هامش الزيارة التى يقوم بها الرئيس الموريتانى لمصر. وجاء اللقاء بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمى، والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية للوافدين من الجانب المصرى، والدكتور المختار الجيلانى الملحق الثقافى بالسفارة الموريتانية.

وتناول اللقاء، التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والثقافية، خاصة أوضاع الطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات المصرية، سواء في مرحلتي البكالوريوس أو الدراسات العليا، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج المنح الذى تقدمه مصر للطلاب الموريتانيين، وكذا بحث تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لضمان اختيار الطلاب المؤهلين للبرامج الدراسية المتقدمين لها.

كما ناقش الطرفان التعاون فى المشروعات البحثية، خاصة فى مجالات البحار والمحيطات والمصايد، والتوسع فى التعاون البحثى المشترك فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة، والثروة الحيوانية، من خلال عقد الشراكات بين الجهات البحثية من الطرفين ذات الصلة؛ لتنفيذ مشروعات علمية وتنفيذ خطط بحثية مشتركة.

وأشاد الوزير الموريتاني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر ومؤسساتها التعليمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وكذلك إنشاء العديد من المشروعات في مدينة العلمين، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين مصر وموريتانيا، واستيعاب الطلاب الموريتانيين الراغبين للدراسة بمصر.

في سياق آخر، بحث «عاشور» تعزيز التعاون مع وفد جامعة لويفيل الأمريكية، بحضورالدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد حلمي الغر القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية؛ لمُناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجامعتين.

وأكد د. أيمن عاشور على ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بالاتفاقية المُوقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية، للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة لويفيل، وتدريب الطلاب على البرامج الدراسية الحديثة والتخصصات العلمية المُتطورة؛ لإعداد جيل قادر على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في الاتفاقية المُوقعة بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، والتي تنص على إنشاء برنامج مُشترك في تخصص «الهندسة الحيوية» وآخر في تخصص «علوم وهندسة الحاسب»، يحصل الطالب عند اكتمال مُتطلبات البرنامج الدراسي على درجة علمية مُزدوجة، حيث يحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.

وناقش الجانبان إتاحة فرصة تدريبية بالجامعتين خلال فترة الإجازة الصيفية؛ بهدف صقل خبرات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وآليات إنشاء مركز بحثي بكلية الهندسة بجامعة العلمين الدولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية في خدمة المجال الطبي، والمساعدة في تطوير التشخيص المُبكر والعلاج الشخصي وربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل، لخدمة مجال الطب والصيدلة والهندسة الحيوية والبرامج البينية.