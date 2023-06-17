عثمان يدلي بصوته في انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية



قام المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، بالإدلاء بصوته في الساعات الاولي من فتح صناديق الاقتراع بانتخابات الغرفة التجارية والتي تجري اليوم السبت بالإسماعيلية ويتنافس فيها 16 مرشح على 7 مقاعد .

وتفقد عثمان سير العملية الانتخابية والتي انتظمت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتي الساعة الخامسة مساء اليوم، في نادي الشجرة بمحافظة الاسماعيلية، رافقه ايهاب زهدي امين الصندوق.

وخلال الجولة وجه المهندس احمد عثمان علي ضرورة تذليل اي عقبات وانهاء التجهيزات علي اكمل وجه.

ويبلغ عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين،

سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل،

محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.