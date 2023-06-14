قرية الأبعادية.. ايقونة التطوير لمبادرة حياة كريمة في البحيرة

افتتح الرئيس السيسي اليوم عدد من مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بالبحيرة لتكون أيقونة مشروعات التطوير التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بمحافظة البحيرة.

وتعد قرية الأبعادية، هي إحدى قرى مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة، وشهدت تطويرًا كبيرًا، حيث تم تجديد شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وإدخال الغاز الطبيعي، وكذلك توصيل شبكة الاتصالات الحديثة والإنترنت للقرية، وكذلك إنشاء وحدة للإطفاء والحماية المدنية.

مشروعات التطوير بالأبعادية

وتنفذ مبادرة حياة كريمة بقرية الأبعادية 79 مشروعا بجميع القطاعات الخدمية، منها 13 مشروعا بمياه الشرب و9 مشروعات بقطاع الصحة ، و 22 مشروعا للاتصالات ، و7 مشروعات لبناء المدارس الجديدة و 8 مشروعات كهرباء، و8 صرف صحى، و3 مشروعات للشباب والرياضة ومشروعين للرى.

وتم تنفيذ 26 مشروع بجميع القطاعات منها ما يخص القطاع الطبي وأعمال إنشاء "وحدة إسعاف الشوكة - وحدة إسعاف الصفاصيف - مركز طب الأسرة - وحدة طب أسرة عزب شبرا - وحدة طب أسرة الصفاصيف - وحدة إسعاف الأبعادية .

بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بقطاعات الغاز والتضامن الإجتماعى، إلى جانب انشاء أكبر مجمعات للخدمات الحكومية يضم المركز التكنولوجي للمعلومات ومركز للخدمات الزراعية ومركز للبريد اضافة الى اقامة أسواق نموذجية و مركزين للاسعاف والأطفال.

فيما تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الأخرى كالآتي: إستكمال شبكات الغاز - مد وتدعيم شبكات المياة - إنشاء وحدة إجتماعية - مركز شباب - تطوير مركز شباب الصفاصيف - مركز شباب الشوكة - إحلال وتجديد مدخل الأبعادية - تبطين ترع - مجمع الخدمي والزراعي وتنفيذ 7 محولات جهد متوسط - مجمع الخدمات والمجمع الزراعي - مركز شباب الأبعادية - الجمعية الزراعية - المجمع البيطري".

مدارس ومساجد الأبعادية بحياة كريمة

كما تم تنفيذ و إنشاء مدارس "الأبعادية الإبتدائية والإعدادية والثانوية - أحمد عليوة - حمدي سلامة - عزبة شيبة - مدرسة حورية غزال"، وتم إنشاء مدرسة الشهيد حمدي سلامة الابتدائية الجديدة بعزب شبرا بالابعادية وتُقام المدرسة على مساحة إجمالية 2954 متر مربع والمكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية بإجمالي مساحة مباني 480 متر مربع، وتشمل 19 فصل وتتكلف المدرسة 6 مليون و283 ألف جنيه.

من جهة أخرى تم صيانة وترميم مسجد الأبعادية بقرية الأبعادية بدمنهور والتي تبلغ مساحته 656 متر مربع بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه، وجاري تنفيذ مشروع دار رعاية المسنين الجديدة المقامة على مساحة 800 متر مربع والمكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية ويضم كل دور 16 غرفة للنزلاء بالإضافة إلى خدمات كل دور والخدمات الرئيسية بالدور الأرضي بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيها حيث تجاوز نسبة التنفيذ 80%.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات حياة كريمة باليحيرة في المرحلة الأولى تم تنفيذها بثماني قرى بنطاق 3 مراكز، حيث تضمنت أعمال التطوير تأهيل 140 منزل وتنفيذ 110 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 386 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 100%.