«الأهلى المصرى» يوقع اتفاقية لضخ 100 مليون لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة الأهلى المصرى، أن البنك يولى اهتماماً بالغاً بالمشروعات متناهية الصغر ويستهدف الوصول الى كافة شرائح السوق بما فى ذلك المشروعات غير الرسمية سعياً لدمجها فى القطاع الرسمى من خلال شركاء التنمية من مؤسسات التمويل متناهى الصغر.

وقع البنك الأهلى المصرى عقد تمويل بمبلغ 100 مليون جنيه مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد أبوالفتوح بالتعاون مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر وهو ما يؤكد حرص البنك الأهلى المصرى المستمر على إتاحة التمويل اللازم للمؤسسات ليتم إعادة إقراضه للمستفيدين من مشروعات الشركة بمختلف المحافظات لما له من أثر فى المساهمة فى القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل وكذا تحسين مستوى المعيشة للأفراد وانعكاس ذلك على زيادة الناتج القومى.

أعرب عمرو أبوالعزم، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر عن اعتزازه بالتعاون المثمر البنك الأهلى المصرى كونه أكبر المؤسسات المالية الداعمة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر يساهم فيها شركة اتصالات مصر وصندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى والسيد عمرو كمال أبوالعزم، وتستهدف توفير التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

وأضاف طارق حسن، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن البنك كان من أوائل البنوك التى تعاقدت مع الشركة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن سعى البنك للتعاون مع الشركة فى مجال الخدمات الإلكترونية من خلال إتاحة الصرف لعملاء الشركة باستخدام بطاقات ميزة وذلك فى إطار دعم منظومة الشمول المالى.

وأشار سعد محيى الدين، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن إجمالى التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمؤسسات التمويل متناهى الصغر بغرض إعادة إقراضه لهذه النوعية من المشروعات بلغ نحو 7 مليارات جنيه لعدد 56 مؤسسة تمويل متناهى الصغر بنهاية مارس 2023 استفاد منها نحو مليون عميل.