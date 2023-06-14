محافظ الدقهلية يشهد تسليم دفعة جديدة من معدات النظافة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، تسليم دفعة جديدة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 4 معدات ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تتضمن معدات هذه الدفعة عدد 4 سيارات وصل منهم اليوم عدد 3 سيارات وتشمل الدفعة بالكامل عدد 2 سيارة مجهزة مكبس حمولة 20 متر مكعب وعدد1 سيارة مجهزة قلاب حمولة 22 متر مكعب وعدد 1 سيارة جامبو مجهزة مكبس حمولة 8 متر مكعب.

وأكد أنه تم التعاقد مع وزارة الانتاج الحربي لتوريد معدات الخطة بالكامل انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة وذلك بدعم ومساندة وزارة التنمية المحلية.

وأضاف أن من أولويات الدوله دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين، مشدداً على ضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفائتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة كافة المعدات الجديدة.

وحضر التسليم باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات ومحمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل ومسئولي ادارة المركبات بالمحافظة.