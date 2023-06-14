فحص 25 ألف مواطن ضمن المقبلين على الزواج بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام الفرق الطبية المختصة بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة الشرقية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة"، بتقديم الخدمة الطبية وفحص 25 ألفا و 779 مواطن ومواطنة حتى الآن بمحافظة الشرقية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى استصدار 22 ألفا و419 شهادة صحية وتسليمها لهم، وذلك منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية في نهاية شهر فبراير الماضي.

وذكر وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم التدريب الجيد للفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

ولفت إلى أن متوسط عدد المترددين على مبادرة فحص المقبلين على الزواج يصل إلى 250 مواطن يومياً، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 21 مركز على مستوى المحافظة.

يشار إلى أن المبادرة الرئاسية، تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.