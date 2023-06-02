إطلاق مبادرة للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

هتقدر فى 10 أيام مبادرة لطلاب الثانوية العامة

نظمت اليوم الجمعة، مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الشرقية، مبادرة بعنوان "هتقدر فى 10 أيام" بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك للمراجعة النهائية لمناهج طلاب الثانوية العامة بقسمي العلمى والأدبى، فى مختلف الإدارات التعليمية بالشرقية.

شملت أعمال مبادرة «هتقدر فى 10 أيام» بمحافظة الشرقية، مراجعات حياة كريمة للثانوية العامة فى عدد 8 إدارات تعليمية بالمحافظة، وهم: «الزقازيق، والحسينية، وديرب نجم، والعاشر من رمضان، وأبو كبير، وكفر صقر، ومشتول السوق، وههيا»، بنسبة حضور تخطت 2700 طالب وطالبة.

تضمنت فعاليات المبادرة مراجعة للمنهج التعليمى لطلاب وطالبات الثانوية العامة عبر تقنية الفيديو من خلال أفضل المعلمين المتخصصين فى المواد التعليمية، إلى جانب حضور الكثير من المعلمين للرد على الأسئلة والاستفسارات التعليمية للطلاب الحاضرين.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة