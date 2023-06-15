محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات القرية التراثية

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء،اخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار المحافظ ان القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

لفت المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.

أشار المحافظ ان ذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة..