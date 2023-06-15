FSG Developments» « تفتح باب الحجز لمشروع Palma mall فى مرحلته الأولى

فتحت مجموعة FSG Developments باب الحجز بالمرحلة الأولى من مشروعها الجديد PALMA MALL بمنطقة داون تاون فى العاصمة الإدارية بنشاط تجارى إدارى بإجمالى مساحة حوالى 45 ألف متر مسطح وبنسبة بنائية تبلغ 30% فقط.

وفى هذا السياق، قال مايكل الأسيوطى رئيس مجموعة FSG Developments، إن المشروع الجديد هو السادس للمجموعة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قال المهندس طارق صبرى المدير التنفيذى للمجموعة، إن المشروع مكون من دور أرضى و14 دورا متكررا ويضم جراجا متعدد الطوابق مزودا بنظام Smart Parking System بمداخل منفصلة للوحدات التجارية التى تشغل الدور الأرضى حتى الدور الثالث وبعيدًا عن الوحدات الإدارية المخصص لها من الدور الرابع حتى الدور الـ13 بينما تم تخصيص الدور الـ14 كمكاتب ادارية بإطلالة بانورامية.

وأشار طارق صبرى إلى أن مشروع «بالما مول» يطل مباشرة على الحديقة المركزية بواجهة تمتد لأكثر من 300 متر، لافتا إلى أن المول تم طرح وحداته بالتقسيط حتى 10 سنوات وبأقل مقدم للحجز وهو 5%، لافتًا إلى أن المجموعة وقعت بالفعل عقود إيجار لعدد من العلامات التجارية الشهيرةأ أبرزها سلسلة مطاعم وكافيهات ( بوخاريست- وردة- نعومى).

وتمتلك الشركة مجموعة من المشاريع المقامة فى العاصمة الإدارية، ومنها كمبوند فلوريا ومولات ريكسوز وايفيرا وسيفنتى وبلو مول الذى سيتم افتتاحة فى الربع الاول فى ٢٠٢٤.