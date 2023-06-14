محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023.

وذلك على النحو التالى:

أولًا المرحلة الابتدائية:

- الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023

- الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

- الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

ثانيًا المرحلة الإعدادية:

- الصف الأول الإعدادي ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثاني الإعدادي ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

- الصف الثالث الإعدادي ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

ثالثًا المرحلة الثانوية:

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوي العام " للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

- الصف الأول الثانوي العام" للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

-"التعليم الفني " من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023 حسب التخصصات.