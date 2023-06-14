الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد

 اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2023.

 وذلك على النحو التالى:

 أولًا المرحلة الابتدائية:

 - الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 16 يوليو 2023

 - الصف الرابع الابتدائى ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

 - الصف الخامس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأربعاء 19 يوليو 2023

 - الصف السادس الابتدائي ( عام – فصل واحد – مكفوفين ) "الثامن " صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

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اعتماد نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة

 ثانيًا المرحلة الإعدادية:

 - الصف الأول الإعدادي ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت  15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

 - الصف الثاني الإعدادي ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

 - الصف الثالث الإعدادي ( عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني ) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023

 ثالثًا المرحلة الثانوية:

 - الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

 - الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023

 - الصف الأول الثانوي العام " للمكفوفين " خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

 - الصف الأول الثانوي العام" للمكفوفين "  خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023

 -"التعليم الفني " من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023 حسب التخصصات.

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