الشريف : لا لكثافة للطلاب بالإسكندرية وإنشاء 25 مدرسة جديدة

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اننا نتصدى للكثافة الطلابية لتوفيل سبل الراحة للطلاب والحد من الكثافات بالفصول أشار الى ان خلال الفترة القادة ستشهد انخفاضاً في حجم الكثافة داخل الفصول.

أضاف اللواء الشريف أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الجاري من إنشاء 5 مدارس بإجمالي 82 فصل و بتكلفة تقدر بـنحو 57مليون و 691 ألف جنية، مضيفا بأنه جاري العمل على إنشاء 25 مدرسة أخرى بإجمالي 659 فصلا وبتكلفة تقدر بنحو 302 مليون جنية .

أكد الشريف أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول، للحد من تكدس الطلاب بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

ومن جانبه؛ أوضح المهندس أحمد عبد الكريم مدير هيئة الأبنية التعليمية في المحافظة، أن المدارس التي تم صيانتها على مستوى المحافظة خلال الأشهر ال6 الماضية قد بلغت 19 مدرسة بإجمالي تكلفة تقدر بـ 50 مليون و237 ألف جنية، مشيرا إلى أنه جاري صيانة 35 مدرسة أخرى بإجمالي تكلفة 116 مليون و741 ألف جنيه.