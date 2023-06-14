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الأربعاء 14 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

7 ضوابط لعودة الحج البري بعد توقف ٣ سنوات

حجاج البر
حجاج البر

تواصل رحلات الحج البري 2023، في إطلاق رحلاتها يومًا بعد الآخر، والتي انطلقت أولي رحلاتها يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى سفر جميع حجاج البر وعددهم نحو 4 آلاف حاج إلى الأراضي المقدسة.

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لجان السياحة تستقبل أفواج الحج البري والتكلفة 130 ألف جنيه

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لجان “السياحة” تستقبل أولى أفواج الحج البري بالمنافذ البحرية والبرية بمصر والأردن والسعودية

 فيما أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة قررت هذا العام عودة تنظيم رحلات الحج البري بعد أن تم إيقاف تنفيذها منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر عام 2019، لافتة إلى أن أسعار برامج الحج البري تبلغ 130 ألف جنيه وهي أرخص برامج الحج بمصر.

الاشتراطات المتعلقة برحلات الحج البري

وحددت وزارة السياحة عدد من الاشتراطات المتعلقة برحلات الحج البري تتعلق بالسائقين ومواصفات اتوبيسات رحلات الحج البري 2023، أبرزها:

- أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مسجلين بسجلات وزارة السياحة.

-أن يجتازا الكشف الطبي بما لا يتجاوز 3 أشهر قبل تاريخ تنفيذ برنامج الحج.

-ألا يتجاوز عمر السائق أثناء تنفيذ برنامج الحج الـ60 عاما كحد أقصى.

- ألا يقل موديل السيارة عن عام 2015.

 -أن تكون المركبة السياحية صالحة فنيا.

- التأكد من صلاحية وفاعلية جهازي محدد السرعة والـGPS.

- أن يتوفر بالسيارة مستلزمات الوقاية والسلامة المتمثلة في "طفاية حريق، شنطة معدات كاملة، عاكس ضوء، شنطة إسعافات أولية، طقم سيور احتياطي، طقم فلاتر احتياطي"، بالإضافة إلى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج إليها السيارة أثناء تنفيذ الرحلة.

خط سير رحلة الحج البري 

من جهة أخرى أكد إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، أن فوج الحج البري الذي وصل السعودية هي أول رحلة برية لحجاج منذ 6 سنوات، وتوقفت الرحلات البرية من قبل فترة “كورونا”، وليس هناك أي سبب واضح من قبل الجانب السعودي عن التوقف.

وأشار عبدالعال، في تصريحات صحفية، إلى أن الرحلات من كافة المحافظات المصرية وتتوجه حتى ميناء نويبع، يتم شحن الاتوبيس داخل العبارة ويجلس الركاب على متنها في رحلة تستمر لـ3 ساعات، حتى الوصول للجانب الأخر في السعودية.

كما أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك لجانا من الوزارة تم دفعها بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بهدف استقبال حجاج السياحة المصريين والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال التواجد بخط سير رحلة الحج البرى بدءاً من ميناء نوبيع البحري مروراً بكل من منافذ موانئ كل من العقبة الأردني وحالة عمار البري وصولاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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